Врачи из Санкт-Петербурга проведут осмотр пациентов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. / ТАСС /. Медицинский десант из Санкт-Петербурга с 9 по 16 сентября проведет осмотр и отбор пациентов в Северной Осетии в рамках проекта «Врачи Петербурга — Осетии». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Специалисты Санкт-Петербурга по различным направлениям проведут в республике осмотр и отбор пациентов для последующего лечения в клиниках Первого Санкт— Петербургского медицинского университета имен И. П. Павлова", — говорится в сообщении.

Осмотр пациентов будет проходить не только в столице республики Владикавказе, но и районах. Проект «Врачи Петербурга — Осетии» стартовал три года назад. За это время петербургскими специалистами в Осетии было принято и осмотрено более 3500 человек, из которых 1300 — вызваны на лечение в Петербург, а 830 человек были успешно прооперированы в клиниках университета.