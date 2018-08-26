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Врачи из Санкт-Петербурга проведут осмотр пациентов в Северной Осетии
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Врачи из Санкт-Петербурга проведут осмотр пациентов в Северной Осетии 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Медицинский десант из Санкт-Петербурга с 9 по 16 сентября проведет осмотр и отбор пациентов в Северной Осетии в рамках проекта «Врачи Петербурга — Осетии». Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"Специалисты Санкт-Петербурга по различным направлениям проведут в республике осмотр и отбор пациентов для последующего лечения в клиниках Первого Санкт— Петербургского медицинского университета имен И. П. Павлова", — говорится в сообщении.
Осмотр пациентов будет проходить не только в столице республики Владикавказе, но и районах. Проект «Врачи Петербурга — Осетии» стартовал три года назад. За это время петербургскими специалистами в Осетии было принято и осмотрено более 3500 человек, из которых 1300 — вызваны на лечение в Петербург, а 830 человек были успешно прооперированы в клиниках университета.
Проект реализуется представительством Республики Северная Осетия-Алания в СЗФО, осетинским землячеством Санкт-Петербурга и Ленинградской области при активной поддержке руководства Республики Северная Осетия-Алания.
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