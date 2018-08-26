Президент Абхазии оценил финансовый вклад России в развитие страны

Хаджимба отметил, что Россия оказывала Абхазии помощь путем прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий. «Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 млрд рублей», — приводит его слова «Интерфакс»

В последние годы доля российского финансирования в государственном бюджете страны постепенно снижается, что в целом соответствует заявленным стратегическим целям обеспечения приемлемого уровня самофинансирования, добавил он.

С таким заявлением он выступил на торжествах по случаю 10-летия признания Россией независимости Абхазии.

Хаджимба заявил, что международное признание Абхазии определило новый этап в развитии республики. Он отметил, что с тех пор Абхазия значительно преобразилась, в том числе были решены вопросы безопасности, заметные изменения произошли в сфере экономического и социального развития, улучшилась ситуация в сферах образования и здравоохранения, культуры, укрепилось законодательство. Кроме того, продолжил он, реализованы крупные инфраструктурные проекты, передает ТАСС

В послании российского лидера говорится, что за прошедшее десятилетие Абхазия прошла долгий путь становления государственности, значительные успехи достигнуты в сфере социально-экономического развития. Путин пожелал народу Абхазии мира, благополучия и процветания.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения. Этот день в республике считается Днем международного признания Абхазии.