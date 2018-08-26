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Президент Абхазии оценил финансовый вклад России в развитие страны
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Президент Абхазии оценил финансовый вклад России в развитие страны 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
За прошедшее десятилетие Россия оказала значительную финансовую помощь Абхазии, помогла экономическому развитию страны, заявил президент республики Рауль Хаджимба.
Хаджимба отметил, что Россия оказывала Абхазии помощь путем прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий. «Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 млрд рублей», — приводит его слова «Интерфакс».
В последние годы доля российского финансирования в государственном бюджете страны постепенно снижается, что в целом соответствует заявленным стратегическим целям обеспечения приемлемого уровня самофинансирования, добавил он.
С таким заявлением он выступил на торжествах по случаю 10-летия признания Россией независимости Абхазии.
Хаджимба заявил, что международное признание Абхазии определило новый этап в развитии республики. Он отметил, что с тех пор Абхазия значительно преобразилась, в том числе были решены вопросы безопасности, заметные изменения произошли в сфере экономического и социального развития, улучшилась ситуация в сферах образования и здравоохранения, культуры, укрепилось законодательство. Кроме того, продолжил он, реализованы крупные инфраструктурные проекты, передает ТАСС.
Со своей стороны президент России Владимир Путин, поздравление которого огласила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева на торжественном собрании в Абхазском госдрамтеатре, пообещал, что Москва будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии.
В послании российского лидера говорится, что за прошедшее десятилетие Абхазия прошла долгий путь становления государственности, значительные успехи достигнуты в сфере социально-экономического развития. Путин пожелал народу Абхазии мира, благополучия и процветания.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения. Этот день в республике считается Днем международного признания Абхазии.
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