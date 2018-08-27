Финансовый вклад РФ в развитие Абхазии за 10 лет составил более 40 млрд рублей

"За прошедшее десятилетие Россия оказала республике значительную финансовую помощь по линии содействия экономическому развитию, путём прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий. Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 млрд руб. ", — сообщил Р. Хаджимба.

Он также отметил, что республика становится всё более самостоятельной.

Глава Абхазии сообщил, что «в скором времени состоится первый официальный визит делегации Абхазии в Сирию , запланированы переговоры на высшем уровне с подписанием двусторонних документов».

Ранее сообщалось, что официальный Тбилиси в новой инициативе «Шаг к лучшему будущему» фактически признает, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми «даже за щедрые обещания всяческих благ».

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