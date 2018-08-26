В Сухуме открылась фотовыставка в честь 10-летия признания Россией независимости Абхазии

26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения. Этот день в республике считается Днем международного признания Абхазии.

"Сегодня мы отмечаем 10-летие со дня признания Россией независимости Абхазии. На выставке с названием «Праздник признания» представлено более 100 фотографий, отобранных из нескольких тысяч работ двух известных абхазских фотожурналистов Чкадуа и Попова. Это фотографии, рассказывающие о важных событиях, предшествовавших признанию Абхазии, но большая часть экспозиции посвящена непосредственно 26 августа 2008 года, когда произошло историческое событие, связанное с признанием Россией независимости нашей республики", — сказала на открытии выставки министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг назвал фотовыставку знаковой. «Здесь [есть] фотографии, рассказывающие о конце войны 1992-1993 годов и начале миротворческой операции, а что касается фотографий со дня признания независимости [26 августа 2008 года], то на них запечатлены эмоции простых граждан нашей республики, ликование народа, и все это история для потомков», — отметил Хашиг.

По его словам, фотовыставка «Праздник признания» в октябре переместится в Сочи , где пройдет Форум современной журналистики «Вся Россия — 2018», посвященный 100-летию Союза журналистов России.

Угощения к празднику

В павильонах с угощениями на набережной Сухума жители и гости столицы могут попробовать национальные блюда, продегустировать абхазские вина и компоты из местных фруктов и ягод. Гость республики из Новосибирска Дмитрий рассказал, что рад стать участником праздника и поднять бокал за благополучие Абхазии.

На празднике побывали журналисты латиноамериканского телеканала TeleSUR [его главный офис находится в Каракасе]. «Нам интересна Абхазия, независимость которой признала и Венесуэла в 2009 году. Мы здесь, чтобы показать своим гражданам, как День международного признания отмечают в вашей республике», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС журналист Хансел Павел Оро.

Вечером в Абхазском драмтеатре состоится торжественное собрание и концерт, в котором примет участие Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого. Кульминацией праздника станет праздничный салют.