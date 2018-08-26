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Хаджимба: международное признание Абхазии определило новый этап в развитии республики
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Хаджимба: международное признание Абхазии определило новый этап в развитии республики 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Международное признание Абхазии определило новый этап в развитии республики. Об этом заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье вечером, выступая на торжественном собрании по случаю 10-летия признания Россией независимости республики.
26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения. Этот день в республике считается Днем международного признания Абхазии. В юбилейных мероприятиях принимают участие представители Государственной думы и Совета Федерации, Федерального собрания РФ, представители министерств и ведомств РФ, делегация Южной Осетии.
"Международное признание определило качественно новый этап в развитии нашей страны. Абхазия значительно преобразилась: были кардинально решены вопросы безопасности, произошли заметные изменения в сфере экономического и социального развития, улучшилась ситуация в области образования, здравоохранения и культуры, существенно укрепилось законодательство, реализованы крупные инфраструктурные проекты", — отметил президент.
По словам Хаджимбы, в первую очередь стала активно развиваться договорно-правовая база абхазско-российских межгосударственных отношений. Помимо двух основополагающих рамочных договоров, отметил он, подписано 17 межгосударственных, 41 межправительственное, 31 межведомственное соглашение и 43 соглашения с субъектами России — всего более 130 договоров, которые «регулируют наши взаимоотношения и сотрудничество в различных сферах».
Хаджимба подчеркнул, что за прошедшее 10-летие Россия оказала Абхазии значительную финансовую помощь по линии содействия экономическому развитию, путем прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий. «Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 млрд рублей. В последние годы доля российского финансирования в государственном бюджете страны постепенно снижается, что в целом соответствует заявленным стратегическим целям обеспечения приемлемого уровня самофинансирования», — сказал президент. При этом он добавил, что и сегодня «благодаря российской финансовой помощи решаются важнейшие социальные вопросы и задачи экономического и инфраструктурного развития».
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