Глава Минкавказа: Россия не будет сокращать программу помощи Южной Осетии и Абхазии

"Самое главное — снижения финансирования республик Южная Осетия и Абхазия не будет, может быть, даже где— то вырастет", — сказал Чеботарев, добавив, что основными направлениями программы станут обеспечение социальных платежей и строительство инфраструктуры.

По его словам, в настоящее время идет работа над формированием программы финансовой помощи Южной Осетии на 2020-2021 годы. «Сейчас мы работаем по тем проектам, которые предусмотрены программой 2018-2019 годов. Что касается 2020-2021 годов, то мы уже приступили к формированию этой программы, сейчас согласовываются ее параметры, количество проектов, которые будут восстанавливаться или строиться, а также объемы финансирования», — пояснил министр.

В 2015-2017 годах на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии из российского бюджета было выделено 9,1 млрд рублей. Еще порядка 4,1 млрд рублей республика ожидает по инвестиционной программе на 2018-2019 годы. Контроль за реализацией программы осуществляют управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия и Минкавказа.