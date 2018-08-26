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Глава Минкавказа: Россия не будет сокращать программу помощи Южной Осетии и Абхазии
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Глава Минкавказа: Россия не будет сокращать программу помощи Южной Осетии и Абхазии 

ТАСС 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Россия не будет сокращать программу финансовой помощи Южной Осетии и Абхазии, сообщил ТАСС в ходе празднования 10-летия признания независимости Южной Осетии министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
"Самое главное — снижения финансирования республик Южная Осетия и Абхазия не будет, может быть, даже где— то вырастет", — сказал Чеботарев, добавив, что основными направлениями программы станут обеспечение социальных платежей и строительство инфраструктуры.
По его словам, в настоящее время идет работа над формированием программы финансовой помощи Южной Осетии на 2020-2021 годы. «Сейчас мы работаем по тем проектам, которые предусмотрены программой 2018-2019 годов. Что касается 2020-2021 годов, то мы уже приступили к формированию этой программы, сейчас согласовываются ее параметры, количество проектов, которые будут восстанавливаться или строиться, а также объемы финансирования», — пояснил министр.
В 2015-2017 годах на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии из российского бюджета было выделено 9,1 млрд рублей. Еще порядка 4,1 млрд рублей республика ожидает по инвестиционной программе на 2018-2019 годы. Контроль за реализацией программы осуществляют управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия и Минкавказа.
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