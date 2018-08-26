Матвиенко: диалог парламентов РФ и Южной Осетии поможет реализации гуманитарных проектов

"Государственность республики прошла сложный путь становления. Можно с полным правом сказать, что она выстрадана югоосетинским народом, является фундаментом для социально-экономических преобразований, главная цель которых — поступательное и стабильное развитие страны, общественное согласие", — говорится в тексте, который зачитал вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов на торжественном собрании, посвященном годовщине.

Матвиенко отметила, что «проверенные временем отношения дружбы и стратегического партнерства двух государств сегодня вышли на качественно новый уровень». «Этому способствует энергичный ход межпарламентского диалога. Уверена, что при вашей поддержке российско-югоосетинские парламентские связи будут и дальше содействовать реализации совместных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества», — сказано в приветствии.