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Матвиенко: диалог парламентов РФ и Южной Осетии поможет реализации гуманитарных проектов
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Матвиенко: диалог парламентов РФ и Южной Осетии поможет реализации гуманитарных проектов 

ТАСС 59 минут назад
ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Активное межпарламентское взаимодействие России и Южной Осетии способствует укреплению партнерства между двумя странами и будет и в дальнейшем помогать реализации совместных проектов в гуманитарной области, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в приветствии по случаю 10-летия признания Москвой независимости республики.
"Государственность республики прошла сложный путь становления. Можно с полным правом сказать, что она выстрадана югоосетинским народом, является фундаментом для социально-экономических преобразований, главная цель которых — поступательное и стабильное развитие страны, общественное согласие", — говорится в тексте, который зачитал вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов на торжественном собрании, посвященном годовщине.
Матвиенко отметила, что «проверенные временем отношения дружбы и стратегического партнерства двух государств сегодня вышли на качественно новый уровень». «Этому способствует энергичный ход межпарламентского диалога. Уверена, что при вашей поддержке российско-югоосетинские парламентские связи будут и дальше содействовать реализации совместных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества», — сказано в приветствии.
8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
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