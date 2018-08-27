Певица из Грузии собирается стать «Звездой Шелкового пути» 

Грузинская певица стала лидером первого тура музыкального конкурса «Найти звезду Шелкового пути». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как в городе Батуми прошел первый тур музыкального мероприятия
Представительница Грузии Сали Мирианашвили на конкурсе «Найти звезду Шелкового пути» в Батуми в ходе первого тура получила от жюри самую большую оценку — 99 баллов. Высокие баллы также получили представители Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. В первом туре конкурса певцы должны были исполнить мировой хит на английском языке. Во втором туре всем участникам придется петь по-грузински. В третьем — на языке своей страны.
Участниками проекта, который стартовал в Батуми, стали молодые исполнители из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Греции и других стран «Шелкового пути». Агентство Sputnik Грузия выступает международным информационным партнером музыкального фестиваля «Найти звезду Шелкового пути».