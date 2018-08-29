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Объявлены имена победителей международного конкурса «Найти звезду Шелкового пути»
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Объявлены имена победителей международного конкурса «Найти звезду Шелкового пути» 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Грузия, Азербайджан и Казахстан разделили первое место в конкурсе «Найти звезду Шелкового пути», главный победитель, которым стал Азербайджан был определен путем жеребьевки. Смотрите на видео кадры выступления потрясающих вокалистов из стран Шелкового пути
Международный конкурс «Найти звезду Шелкового пути» проходил с 26 по 28 августа в курортном городе Батуми. По итогам трех туров были определены три абсолютных лидера гонки — ими стали Саломе Мирианашвили из Грузии, Мирас Жугунусов из Казахстана и Эмилия Ягубова. Они все получили по 285 баллов за три тура. Члены жюри решили, что главный победитель будет определен путем жеребьевки. Таким образом победу на конкурсе с собой забрала Эмилия Ягубова.
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