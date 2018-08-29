Азербайджанка стала «Звездой Шелкового пути»

БАКУ , 29 авг — Sputnik . Победителем международного музыкального конкурса «Найти звезду Шелкового пути» стала представительница Азербайджана Эмилия Ягубова, сообщает Sputnik Грузия

Международный конкурс «Найти звезду Шелкового пути» проходил в Батуми с 26 до 28 августа в курортном городе Батуми.

По итогам трех туров были определены три абсолютных лидера гонки — ими стали Саломе Мирианашвили из Грузии, Мирас Жугунусов из Казахстана и Эмилия Ягубова. Они все получили по 285 баллов за три тура. Члены жюри решили, что главный победитель будет определен путем жеребьевки. Таким образом победу на конкурсе с собой забрала Эмилия Ягубова.

Эмилия Ягубова

"Эта победа для меня, конечно же, безусловно важна, я сейчас даже не могу выразить эмоций. Спасибо Грузии, спасибо этой маленькой девочке, которая вытащила мое имя из конверта. Наверное, это судьба", — сказала Ягубова в интервью Sputnik Грузия.

Серебро также разделили между собой Кыргызстан и Узбекистан, путем жеребьевки победил Узбекистан. Третье место вне конкуренции досталось Украине.

Все участники конкурса получили призы от спонсоров мероприятия. Самый главный из них — поездка на двоих в Италию — достался грузинке Саломе Мирианашвили.

В Батуми состоялся второй тур международного музыкального конкурса Найти звезду Шелкового пути

В проекте участвовали молодые исполнители из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Греции и других стран Шелкового пути.

Sputnik Грузия выступил международным информационным партнером музыкального фестиваля «Найти звезду Шелкового пути».