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Азербайджанка поборолась за титул «Звезды Шелкового пути»
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Азербайджанка поборолась за титул «Звезды Шелкового пути» 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Второй тур международного музыкального конкурса «Найти звезду Шелкового пути» состоялся в Батуми. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходили выступления участников.
Азербайджан на вокальном конкурсе представила певица Эмилия Ягубова. Ранее она была одной из солисток известной музыкальной группы Həzz Band, но позднее решила уйти из коллектива и начать сольную карьеру, исполняя песни в разных жанрах. В 2016 году приняла участие в музыкальном конкурсе «Голос Азербайджана» и заняла первое место.
Участниками проекта, который стартовал в Батуми, стали молодые исполнители из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана, Болгарии, Румынии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Греции и других стран «Шелкового пути».
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