Сурков возложил цветы на могилу погибших в грузино-осетинском конфликте

ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости . Помощник президента РФ Владислав Сурков возложил цветы на могилу погибших в ходе грузино-осетинского конфликта во дворе школы №5 в Цхинвале, передает корреспондент РИА Новости.

Затем помощник президента отправился на встречу с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который принимает сейчас у себя всех гостей, прибывших на празднование 10-летия признания Россией независимости Южной Осетии.

Школа №5 печально известна тем, что во время первого грузино-осетинского конфликта погибших пришлось под обстрелами хоронить прямо в ее дворе. Позднее там было обустроено кладбище и мемориал павшим.

Очередное обострение конфликта Грузии с Южной Осетией произошло в августе 2008 года. Многие, в том числе нынешний посол России в Южной Осетии, бывший командующий миротворцами Марат Кулахметов , связывали эту эскалацию с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили , который решил взять на себя роль «собирателя грузинских земель».