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Сурков возложил цветы на могилу погибших в грузино-осетинском конфликте
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Сурков возложил цветы на могилу погибших в грузино-осетинском конфликте 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Помощник президента РФ Владислав Сурков возложил цветы на могилу погибших в ходе грузино-осетинского конфликта во дворе школы №5 в Цхинвале, передает корреспондент РИА Новости.
Затем помощник президента отправился на встречу с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который принимает сейчас у себя всех гостей, прибывших на празднование 10-летия признания Россией независимости Южной Осетии.
Школа №5 печально известна тем, что во время первого грузино-осетинского конфликта погибших пришлось под обстрелами хоронить прямо в ее дворе. Позднее там было обустроено кладбище и мемориал павшим.
Очередное обострение конфликта Грузии с Южной Осетией произошло в августе 2008 года. Многие, в том числе нынешний посол России в Южной Осетии, бывший командующий миротворцами Марат Кулахметов, связывали эту эскалацию с приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили, который решил взять на себя роль «собирателя грузинских земель».
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии.
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