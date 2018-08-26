В Грузии назвали причину тупика в отношениях с РФ

Грузия хотела бы решить проблемы в отношениях с Россией, заявил Абашидзе

Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Со своей стороны, представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".

"Это решение (признание независимости Абхазии и Южной Осетии — ред.) вогнало в глубокий тупик грузино-российские межгосударственные отношения", — считает Абашидзе.

Спецпредставитель считает, что таким образом Россия сделала шаг, "направленный против целостности древней христианской страны, которому нет оправдания". По его словам, у реализации их независимости и государственности "перспективы нет", так как за исключением нескольких государств на ряду с Россией, все международное содружество твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

"Грузия глубоко заинтересована в поисках выхода из создавшегося положения, как в российско-грузинских отношениях, так и в решении существующих проблем через диалог", — добавил Абашидзе.

Говоря о перспективах налаживания связей между грузинами, абхазами и осетинами, Абашидзе подчеркнул, что для этого правительство Грузии создало проект "Шаг к лучшему будущему", который направлен на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

"Проект подразумевает интересные практические инициативы, которые готовы оказать содействие налаживанию контактов, в том числе деловых. Это серьезная инициатива, которая поддерживается международными организациями. Думаю, такими инициативами мы могли бы продвинуться вперед", — считает спрецпредставитель премьера.

Ранее в МИД РФ заявляли, что враждебность и нежелание наладить диалог с абхазами и осетинами укоренены глубоко в политическом классе Грузии.

Грузинский дипломат подчеркнул, что "в условиях оккупации, ситуация на этих территориях, в том числе с точки зрения защиты прав человека, очень сложная". Абашидзе тут же отметил положительный аспект того, что сложные политические проблемы между Грузией и Россией не вносят неприязнь в отношениях между людьми этих стран.

"В этом году, предположительно, будет зафиксировано рекордное количество туристов из России. Между нашими странами восстановлены торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, это дает определенную надежду. Но чтобы превратить эти отношения в политический капитал для вывода из тупика межгосударственных отношений, для этого, повторюсь, нужно иметь политическую волю и желание", — отметил он. (тут убрана часть цитаты — ред.)

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили . Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.