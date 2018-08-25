Лидер французской партии обвинил Европу в подготовке к войне с Россией

Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция», кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года Жан-Люк Меланшон заявил, что Европа начала срочно готовиться к войне с Россией , не спрашивая мнения французского народа.

По его словам, время, когда страх перед началом ядерной войны приносил результат, прошло и теперь Европа срочно готовится к войне, передает РИА «Новости»

«И вы видите, что все сходятся во мнении по созданию общей европейской оборонной системы. Только не говорят, от кого предполагается защищаться», — сказал Меланшон.

Лидер «Непокорившейся Франции» задался вопросом о том, «спрашивали ли французов о размещении сотни летчиков и 50 танков у границ с Россией впервые за триста лет».

«Мы требуем возвращения французских солдат, которые сейчас находятся на этой границе, на родину: мы не хотим войны с Россией», — подчеркнул политик.

Грузии. Напомним, в начале августа французское военные приняли участие в беспрецедентных учениях НАТО