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Лидер французской партии обвинил Европу в подготовке к войне с Россией
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Лидер французской партии обвинил Европу в подготовке к войне с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция», кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года Жан-Люк Меланшон заявил, что Европа начала срочно готовиться к войне с Россией, не спрашивая мнения французского народа.
По его словам, время, когда страх перед началом ядерной войны приносил результат, прошло и теперь Европа срочно готовится к войне, передает РИА «Новости».
«И вы видите, что все сходятся во мнении по созданию общей европейской оборонной системы. Только не говорят, от кого предполагается защищаться», — сказал Меланшон.
Лидер «Непокорившейся Франции» задался вопросом о том, «спрашивали ли французов о размещении сотни летчиков и 50 танков у границ с Россией впервые за триста лет».
«Мы требуем возвращения французских солдат, которые сейчас находятся на этой границе, на родину: мы не хотим войны с Россией», — подчеркнул политик.
Напомним, в начале августа французское военные приняли участие в беспрецедентных учениях НАТО в Грузии.
Помимо этого, в начала мая истребители ВВС Франции Mirage 2000 были переброшены на авиабазу Эмари под Таллином.
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