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Алиев и Меркель встретились с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева
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Алиев и Меркель встретились с бизнесменами в Центре Гейдара Алиева 

Мир24 1 час назад
Турне федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по странам южного Кавказа завершилось сегодня в Баку, передает телеканал «МИР 24».
Приветствовал гостью почетный караул. Под звуки марша военные прошли перед канцлером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем состоялись переговоры двух лидеров.
«Уважаемая госпожа канцлер! Уважаемые гости! Сердечно приветствую вас всех в Азербайджане. Добро пожаловать в нашу страну! Мы придаем очень большое значение вашему визиту. Уверен, что визит будет очень успешным и германо-азербайджанские связи будут и дальше успешно развиваться», — сказал президент.
В свою очередь Меркель сообщила, что рада визиту в Азербайджан.
«Я очень рада, что нахожусь в Азербайджане. Мы уже встречались несколько раз. Но я впервые совершаю визит в эту страну. У нас многосторонние отношения, но эта встреча придаст новый импульс нашим контактам», — выразила уверенность канцлер.
Меркель назвала Азербайджан важной страной для ЕС в плане диверсификации энергообеспечения, а также заявила, что Берлин намерен расширять экономические связи с Баку.
Детально об экономике уже говорили в Центре имени Гейдара Алиева. Лидеры провели встречу с бизнесменами, в ходе которой Меркель подчеркнула, что между Германией и Азербайджаном существуют давние партнерские связи в сфере бизнеса.
«Азербайджан стремительно развивается. Широкая диверсификация немецкой экономики создает основу для хорошего партнерства в республике. В Азербайджане есть внешнеторговая палата Германии, здесь работают более 150 немецких предприятий», — отметила канцлер.
«Компании Германии реализовали в стране проекты на сумму более 1 миллиарда долларов США. И я уверен, что в будущем эта цифра будет еще больше. Немецкие компании хорошо известны в Азербайджане, их качество, технологии приносят большую пользу нашей стране», — подчеркнул президент.
Также Алиев выразил заинтересованность в сотрудничестве с немецкими фирмами, которые еще не работают в Азербайджане.
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