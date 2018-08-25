В Цхинвали призывают признать геноцид осетин 

Движение «Высший совет осетин» призвал мировое сообщество признать геноцид осетин. Решение принято на съезде в Цхинвале. Обращения, по решению делегатов форума, будут теперь направлены в Государственную думу России и в парламенты иностранных государств.
Съезд охарактеризовал многочисленные убийства в Южной Осетии, как целенаправленные акты массового уничтожения людей, и напомнил, что никто в Грузии не понес наказания за преступления против человечности. Высший совет потребовал от Грузии возместить ущерб жителям Южной Осетии и пострадавшим от этнических чисток осетинам, проживающих в Грузии.
Кроме того, делегаты съезда поблагодарил Россию за отражение грузинской агрессии против Южной Осетии 10 лет назад, признание государственной независимости Южной Осетии в 2008 году, масштабную многоплановую помощь в послевоенном восстановлении и укрепление безопасности республики.