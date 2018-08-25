Делегаты всеосетинского съезда призвали международное сообщество признать геноцид осетин

ЦХИНВАЛ, 25 августа. / ТАСС /. Делегаты всеосетинского съезда призвали международное сообщество признать геноцид осетин, «трижды совершенный властями Грузии против осетинского народа на протяжении менее чем 100 лет». Соответствующая резолюция была принята в субботу в Цхинвале по итогам Десятого съезда международного общественного движения «Высший совет осетин» и будет направлена в парламенты иностранных государств.

Такое решение делегаты приняли «признавая гибель многих тысяч осетин в Южной Осетии грузинскими правительственными войсками и военизированными формированиями в 1918-1920, в 1989-1992 и 2008 годах как целенаправленные акты массового уничтожения людей в соответствии с конвенцией от 9 декабря 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказаний за него». Оценивая геноцид как «прямое следствие умышленных действий грузинских властей, направленных на массовое физическое истребление части осетинского народа и этническую чистку территории Южной Осетии».

"Преступление геноцида, трижды совершенного властями Грузии против осетинского народа на протяжении менее чем 100 лет, не имеет сроков давности. Истинное и прочное примирение между Южной Осетией и Грузией возможно только в том случае, если совершенные властями Грузии против Южной Осетии и осетинского народа преступления будут признаны, оценены и осуждены, и Грузия в соответствии с принципами международного права возьмет на себя ответственность за преступления, которые она совершила", — говорится в резолюции.

Съезд также постановил, рассматривать публичное отрицание геноцида 1918-1920, в 1989-1992 и 2008 годов, как надругательство над памятью его жертв, унижение достоинства осетинского народа и историческую память нации, добиваться международного признания и осуждения геноцида, и наказания лиц участвовавших в этих преступлениях, а также потребовать от Грузии возместить ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии и геноцида Южной Осетии и ее жителям, а также осетинам, проживающим в Грузии и пострадавшим от этнических чисток и депортаций.

Международное общественное движение «Высший совет осетин» было основано в 1993 году. Его деятельность направлена на сохранение культурно-исторической самобытности осетин, развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, традиций и обычаев. В настоящее время движение является самой многочисленной общественной организацией, объединяющей в своих рядах осетин со всего мира. По данным «Высшего совета осетин», в мире существует 97 осетинских объединений, из них 64 в различных регионах РФ , остальные — в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Три вехи грузино-осетинского конфликта

В 1918-1920 годах на территории современной Южной Осетии вспыхнули вооруженные выступления под лозунгами национального самоопределения, установления Советской власти, отделения от Грузинской Демократической Республики и присоединения к Советской России. 17 июня 1920 года меньшевистское руководство Грузии направило в Южную Осетию карательные отряды и начала операцию против мирного населения.

В результате, практически все села были сожжены и разорены. Более 5 тыс. человек были вынуждены спасаться бегством в Северную Осетию, многие из них стали жертвами голода, холода, тифа и холеры.

По официальным данным погибли около 5 тыс. человек, из них более 3 тыс. женщин и детей. Лишь в 1921 году, после установления в Грузии Советской власти, часть беженцев смогла вернуться на родину. 20 сентября 1990 года Юго— Осетинский областной Совет народных депутатов в своем постановлении квалифицировал события 1920 года как геноцид осетинского народа.

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения за выход из СССР во главе с Звиадом Гамсахурдиа привели к резкому обострению отношений между грузинами и абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Советской Грузии. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта — смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов — российского, грузинского и осетинского.