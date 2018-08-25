Меркель оценила проект «Южного газового коридора» 

Проект «Южный газовый коридор» сыграет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, считает канцлер Германии Ангела Меркель.
На пресс-конференции в Баку Меркель назвала Азербайджан «самым большим и самым главным торговым партнером Германии в регионе», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
«Германия готова оказать поддержу диверсификации азербайджанской экономики. Азербайджан также является большим фактором в вопросе диверсификации энергопоставок в Европу. Открытие проекта «Южный газовый коридор» сыграет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», — сказала Меркель.
Южный газовый коридор» открыли 29 мая в Баку. Проект предусматривает транспортировку 10 млрд кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, может ли «Южный транспортный коридор» составить конкуренцию российскому газу.