Меркель назвала Азербайджан важной для ЕС страной в плане диверсификации энергопоставок

"Азербайджан — важная страна для Евросоюза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы", — сказала Меркель. По ее словам, Азербайджан добился стремительного развития. «В этом плане диверсификация экономики — хороший факт. Широкая диверсифицированность немецкой экономики создает основу для хорошего партнерства в этой сфере», — считает глава правительства ФРГ.

Она сообщила, что в Азербайджане действует германская внешнеторговая палата, в которой представлено более 150 компаний. Меркель подчеркнула, что ее страна заинтересована в увеличении числа этих компаний.

Меркель особо отметила светский характер азербайджанского государства. «Сегодня Азербайджан — светская мусульманская страна, несмотря на то, что во многих странах мира сейчас наблюдаются тенденции на усиления исламизации», — подчеркнула Меркель.