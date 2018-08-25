Ещё
Меркель назвала Азербайджан важной для ЕС страной в плане диверсификации энергопоставок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель назвала Азербайджан важной для ЕС страной в плане диверсификации энергопоставок 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает Азербайджан важной страной для ЕС в плане диверсификации энергообеспечения. Как сообщило агентство Azertag, соответствующее заявление она сделала в субботу в Баку на встрече с бизнесменами двух стран.
"Азербайджан — важная страна для Евросоюза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы", — сказала Меркель. По ее словам, Азербайджан добился стремительного развития. «В этом плане диверсификация экономики — хороший факт. Широкая диверсифицированность немецкой экономики создает основу для хорошего партнерства в этой сфере», — считает глава правительства ФРГ.
Она сообщила, что в Азербайджане действует германская внешнеторговая палата, в которой представлено более 150 компаний. Меркель подчеркнула, что ее страна заинтересована в увеличении числа этих компаний.
Меркель особо отметила светский характер азербайджанского государства. «Сегодня Азербайджан — светская мусульманская страна, несмотря на то, что во многих странах мира сейчас наблюдаются тенденции на усиления исламизации», — подчеркнула Меркель.
В свою очередь участвовавший во встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что экономическая диверсификация является основным приоритетом для его страны. Он сообщил, что германские компании многие годы работают в Азербайджане. «Только за счет государственных средств германские компании реализовали в стране проекты стоимостью более $1 млрд, и уверен, что в будущем эта цифра возрастет», — отметил он  По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Германией по итогам семи месяцев 2018 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,8 раза и составил $805,36 млн По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами составил $894,119 млн
ТАСС: последние новости
Минюст Грузии заявил, что подал иск против РФ в ЕСПЧ Грузинский ансамбль исполнил для Меркель старинную немецкую песню Хаджимба: Абхазия продолжает формировать с Россией единый контур безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп поразил Госдеп неожиданным решением34
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии165
Дочь Урганта отказалась жить в России190
Навальный задержан799
Зверев закатил истерику в аэропорту54
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение