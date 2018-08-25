Меркель назвала Азербайджан важной для ЕС страной в плане диверсификации энергопоставок 

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает Азербайджан важной страной для ЕС в плане диверсификации энергообеспечения. Как сообщило агентство Azertag, соответствующее заявление она сделала в субботу в Баку на встрече с бизнесменами двух стран.
"Азербайджан — важная страна для Евросоюза с точки зрения диверсификации энергообеспечения Европы", — сказала Меркель. По ее словам, Азербайджан добился стремительного развития. «В этом плане диверсификация экономики — хороший факт. Широкая диверсифицированность немецкой экономики создает основу для хорошего партнерства в этой сфере», — считает глава правительства ФРГ.
Она сообщила, что в Азербайджане действует германская внешнеторговая палата, в которой представлено более 150 компаний. Меркель подчеркнула, что ее страна заинтересована в увеличении числа этих компаний.
Меркель особо отметила светский характер азербайджанского государства. «Сегодня Азербайджан — светская мусульманская страна, несмотря на то, что во многих странах мира сейчас наблюдаются тенденции на усиления исламизации», — подчеркнула Меркель.
В свою очередь участвовавший во встрече президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что экономическая диверсификация является основным приоритетом для его страны. Он сообщил, что германские компании многие годы работают в Азербайджане. «Только за счет государственных средств германские компании реализовали в стране проекты стоимостью более $1 млрд, и уверен, что в будущем эта цифра возрастет», — отметил он По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Германией по итогам семи месяцев 2018 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 1,8 раза и составил $805,36 млн По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами составил $894,119 млн