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Битаров: Владикавказ и Цхинвал будут развивать общие проекты в экономике
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Битаров: Владикавказ и Цхинвал будут развивать общие проекты в экономике 

ТАСС 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Северная и Южная Осетия будут работать над развитием общих экономических проектов, сообщил журналистам глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
"Без активного экономического развития нет основы и для активного политического сотрудничества и интеграции двух частей Осетии. Больше внимания надо уделять экономическому сотрудничеству… Юга и Севера [Осетии]. Это поможет, когда будут приняты политические решения… и обе части Осетии будут объединены, и южная войдет в состав России", — сказал Битаров в Цхинвале на десятом съезде международного общественного движения «Высший совет осетин».
Руководитель региона выразил надежду на то, что съезд поможет сохранению культуры, традиций, языка осетин в двух республиках и в дальнейшем будут налажены более тесные связи между Северной и Южной Осетией.
Международное общественное движение «Высший совет осетин» было основано в 1993 году. Его деятельность направлена на сохранение культурно-исторической самобытности осетин, развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, традиций и обычаев. В настоящее время является самой многочисленной общественной организацией, объединяющей в своих рядах осетин со всего мира. На сегодняшний день, по данным Высшего совета осетин, в мире существует 97 осетинских объединений, из них 64 в различных регионах России, остальные — в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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