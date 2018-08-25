Битаров: Владикавказ и Цхинвал будут развивать общие проекты в экономике

"Без активного экономического развития нет основы и для активного политического сотрудничества и интеграции двух частей Осетии. Больше внимания надо уделять экономическому сотрудничеству… Юга и Севера [Осетии]. Это поможет, когда будут приняты политические решения… и обе части Осетии будут объединены, и южная войдет в состав России ", — сказал Битаров в Цхинвале на десятом съезде международного общественного движения «Высший совет осетин».

Руководитель региона выразил надежду на то, что съезд поможет сохранению культуры, традиций, языка осетин в двух республиках и в дальнейшем будут налажены более тесные связи между Северной и Южной Осетией.

Международное общественное движение «Высший совет осетин» было основано в 1993 году. Его деятельность направлена на сохранение культурно-исторической самобытности осетин, развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, традиций и обычаев. В настоящее время является самой многочисленной общественной организацией, объединяющей в своих рядах осетин со всего мира. На сегодняшний день, по данным Высшего совета осетин, в мире существует 97 осетинских объединений, из них 64 в различных регионах России, остальные — в странах ближнего и дальнего зарубежья.