Делегаты Всемирного съезда осетин подержали курс Южной Осетии на развитие интеграции с РФ

ЦХИНВАЛ, 25 августа. / ТАСС /. Совместное заявление о твердой поддержке курса на развитие интеграции Южной Осетии Россией было принято делегатами по итогам десятого съезда международного общественного движения «Высший совет осетин» который проходит в Цхинвале.

"Десятый съезд осетинского народа заявляет о твердой поддержке курсу на развитие интеграции Южной Осетии с Российской Федерацией как залога безопасности, успешного всестороннего развития республики и гарантии развития успешного всестороннего сотрудничества и восстановления национального единства", — говорится в заявлении организации. Участники съезда также выразили единогласную убежденность в том, что «признание Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия 26 августа 2008 года явилось историческим событием, воплотившим в жизнь чаяния многих поколений народа Южной Осетии».

В заявлении подчеркивается, что лишь действия России в августе 2008 года по отражению вооруженной агрессии Грузии предотвратили массовое уничтожение мирного населения Южной Осетии. Твердые гарантии мира для народа Южной Осетии были созданы благодаря формированию единого пространства безопасности Южной Осетии и России в соответствии с Договором о союзничестве и интеграции, подписанном в 2015 году. Делегаты выразили глубокую благодарность и признательность РФ за отражение военной агрессии Грузии, признание государственной независимости Южной Осетии в 2008 году, масштабную многоплановую помощь в послевоенном восстановлении и укрепление безопасности Республики Южная Осетия.

Международное общественное движение «Высший совет осетин» было основано в 1993 году. Его деятельность направлена на сохранение культурно-исторической самобытности осетин, развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, традиций и обычаев. В настоящее время является самой многочисленной общественной организацией, объединяющей в своих рядах осетин со всего мира. На сегодняшний день, по данным Высшего совета осетин, в мире существует 97 осетинских объединений, из них 64 в различных регионах России, остальные — в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.