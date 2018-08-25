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Бибилов: будущее народа Южной Осетии только в единстве с Россией
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Бибилов: будущее народа Южной Осетии только в единстве с Россией 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что будущее народа его страны — только в объединении и интеграции с Россией.
"Я призываю всех помнить, что наша основная цель
только в интеграции с Россией. Только объединив две части Осетии, мы имеем будущее", — заявил Бибилов на 10-м съезде международного общественного движения «Высший совет осетин», который проходит в субботу в Цхинвале.
По словам президента Южной Осетии, организаторы съезда ставили целью, чтобы осетины со всего мира собрались в Южной Осетии вместе отметить «наш главный праздник» — 10-летие признания со стороны РФ, а также высказать слова благодарности России «за спасение осетинского народа» и «низко склонить головы перед теми, кто отдал жизнь ради этой независимости».
В съезде принимают участие представители 51 диаспоры — делегаты из российских регионов, а также из Бельгии, Бразилии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, США, Таджикистана и других стран. Основным вопросом повестки будет объединение осетинского народа, сохранение и развитие осетинского языка, обычаев и верований.
Международное общественное движение «Высший совет осетин» было основано в 1993 году. Его деятельность направлена на сохранение культурно-исторической самобытности осетин, развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, традиций и обычаев. В настоящее время является самой многочисленной общественной организацией, объединяющей в своих рядах осетин со всего мира. На сегодняшний день, по данным Высшего совета осетин, в мире существует 97 осетинских объединений, из них 64 в различных регионах России, остальные — в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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