Бибилов: будущее народа Южной Осетии только в единстве с Россией

"Я призываю всех помнить, что наша основная цель

только в интеграции с Россией. Только объединив две части Осетии, мы имеем будущее", — заявил Бибилов на 10-м съезде международного общественного движения «Высший совет осетин», который проходит в субботу в Цхинвале.

По словам президента Южной Осетии, организаторы съезда ставили целью, чтобы осетины со всего мира собрались в Южной Осетии вместе отметить «наш главный праздник» — 10-летие признания со стороны РФ, а также высказать слова благодарности России «за спасение осетинского народа» и «низко склонить головы перед теми, кто отдал жизнь ради этой независимости».

Бразилии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, США, В съезде принимают участие представители 51 диаспоры — делегаты из российских регионов, а также из Бельгии Таджикистана и других стран. Основным вопросом повестки будет объединение осетинского народа, сохранение и развитие осетинского языка, обычаев и верований.

Международное общественное движение «Высший совет осетин» было основано в 1993 году. Его деятельность направлена на сохранение культурно-исторической самобытности осетин, развитие национального самосознания, культуры, языка, науки, образования и искусства, традиций и обычаев. В настоящее время является самой многочисленной общественной организацией, объединяющей в своих рядах осетин со всего мира. На сегодняшний день, по данным Высшего совета осетин, в мире существует 97 осетинских объединений, из них 64 в различных регионах России, остальные — в странах ближнего и дальнего зарубежья.