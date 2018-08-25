Что делать в Тбилиси осенью: 10 классных идей

Посетить Гардению Шеварнадзе и ботанический сад Фото: iris-ibericus.livejournal.com Если вы любите быть поближе к природе, вам — в Ботанический сад Тбилиси : 128 гектаров, 3 500 видов растений, фонтаны, водопады — красота. Благодаря внушительным размером сада кажется, что туристов не так много. Лучше прогуляться до отдалённых районов парка, где их — туристов — ещё меньше.

Что касается Гардении Шеварнадзе, то это небольшая частная территория, на которой умещается теплица, розарий и уютное кафе. Отдельного внимания заслуживают разные винтажные предметы, которые стали частью ландшафтного дизайна. Ещё одно приятное дополнение — возможность выбрать и купить высаженные там цветы.

Много гулять

Фото: weatlas.com Чтобы пропитаться атмосферой старого Тбилиси, нужно много гулять. Тем более что практически все исторические достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Пройдитесь от Черепашьего озера, расположенного на северном склоне горы Мтацминда, до Академии наук Грузии . Следуя по маршруту, вы увидите Проспект Чавчавадзе и прилегающие к ней улицы, зайдёте в круглый сад, дом Софии Чиаурели, главную филармонию города, дом Мелик-Азарянца. Второй, богатый на историю маршрут — от легендарного блошиного рынка до моста Метехи. По пути — современный дом юстиции, книжный рынок, самая древняя Базилика Анчисхати, мост Мира и памятник Тамаде. А пройдя до конца моста Метехи, окажетесь на главной площади города — Мейдан.

Стать участником международной конференции SPORTSWAY

Международная конференция SPORTSWAY пройдёт 28 и 29 сентября. Участники обсудят влияние спорта и активного туризма на региональное развитие, экономику и качество жизни. Ещё одной темой для обсуждения станут мировые тенденции в организации спортивных мероприятий, маркетинге спортивных событий. Перед гостями конференции SPORTSWAY 2018 выступят 18 спикеров, в числе которых президент Всемирного общества этноспорта Алексей Киасов, вице-президент компании компании Shankai sport Ларри Джен, генеральный директор Iron Star Андрей Кавун , основатель Be Active In Georgia Зураб Боколишвили. Статьи по теме В Грузии пройдёт международная конференция спортивного и активного туризма

Забраться на крепость Нарикала

Фото: v-georgia.com Нарикала — оборонительная крепость Тбилиси. Она расположилась на самой высокой скале столицы, поэтому за лучшим видом — сюда. По некоторым данным, крепость соорудили ещё до основания самого города — в V веке. Поэтому Нарикала сохранилась лишь фрагментами. Добраться туда можно по канатной дороге, но куда приятнее любоваться видами столицы, когда ты забрался на скалу пешком.

Попариться в серных банях

Фото: v-georgia.com Серные бани — одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси. Они разбросаны по всему городу и соединены единой системой. Самые известные находятся у подножия скалы, где возвышается крепость Нарикала. Главная особенность этих бань в том, что вода поступает из-под земли, из сернистых источников. Во II веке нашей эры в ущелье реки Цавкисисцкали, сейчас протекающей на территории Ботанического сада, появились каменные ванны. На протяжении веков бани модернизировались и в итоге «пришли» к современному виду: неглубокие подвальные помещения с каменными куполами. Для посетителей доступны общие помещения и отдельные комнаты.

Отправиться в Мцхету

Фото: exoticgeorgia.ru Древнейший город Грузии Мцхета находится всего в нескольких километрах от Тбилиси. Главная достопримечательность здесь — монастырь Джвари, откуда открывается вид на слияние рек Арагвы и Куры. Именно он увековечен в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова «Мцыри». Но это не единственная причина выезжать за черту города. Святых и культурных мест в Мцхете примерно столько же, как во всей Грузии. Собор Светицховели, храм Самтавро, церковь Антиохии — все они имеют не только историческую, но и религиозную ценность. В Мцхете процветает народное производство: если и пробовать чурчхелу, пастилу и грузинское вино, то только там.

Закупиться одеждой грузинских дизайнеров

Заядлые шопоголики в курсе, что одежда грузинских дизайнеров сейчас в тренде. А непросвещённым тоже лучше бы о них узнать. Тамуна Ингороква, Лода Бокучава, Риа Кебурия, Датуна Суликашвили, Нино Чубинишвили (Chubika), Гванца и Нина Мачарашвили (Mach&mach) — эти имена уже известны далеко за пределами Грузии. Именно в их магазины следует заглянуть, находясь в Тбилиси.

Ещё грузины очень гордятся своим прикладным искусством Минанкари. Оно прославилось своим колоритом, богатством стилей и жанров. Украшения, выполненные в этой технике, отличаются тонкостью работы и необычными цветовыми решениями. Такие изделия пользуются спросом у иностранных туристов. Лучшее место для покупки — рынок на Сухом мосту. Фото: old.civil.ge Поужинать по-грузински

Приём пищи у грузинов — целый ритуал. Хачапури, пхали, лобио, сациви, хинкали, аджапсандал, харчо — читая эти слова, у любого разыграется аппетит. В Грузии все эти блюда — часть повседневного рациона. Провести настоящую грузинскую трапезу можно не только за семейным столом. Попробовать традиционные блюда можно в таких местах, как Machakhela, Дом Хинкали, Воды Лагидзе. Проверенный вариант бюджетного и вкусного ужина — любые уличные кафе, в которых проводят вечера местные жители. Если же вы готовы потратить немного (или намного) больше, вам понравится ресторан «Фуникулёр» с видом на весь Тбилиси, Cafe Gabriadze при прославленном одноимённом театре марионеток, дегустационный клуб G.Vino, а ещё кафе Pur Pur, Shavi Lomi и бар «Лолита». Фото: Megobari

Отправиться в Казбеги

Если вы успели побывать во всех туристических местах Тбилиси и его окрестностях, пора открыть для себя другую Грузию. Казбеги — высокогорный район на границе с Россией . На высоте 2 150 метров над уровнем моря расположился Троицкий храм в селе Гергети. С храма открывается восхитительный вид на всю долину и гору Казбек. Самые спортивные могут добраться до храма пешком, а желающие получить заряд адреналина — на джипах или полноприводных микроавтобусах. Фото: perito-burrito.com Статьи по теме Что делать в Сочи : 7 классных идей Что делать в Ростове-на-Дону: 7 отличных идей Что делать в Казани : 7 отличных идей Что делать в Крыму : 10 лучших идей

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