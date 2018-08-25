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В Южной Осетии сообщили о мутных окулярах Меркель
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В Южной Осетии сообщили о мутных окулярах Меркель 

News.ru 55 минут назад
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов полагает, что канцлер Германии Ангела Меркель плохо разглядела его республику из-за грузинской границы. Власти Тбилиси показали ей приграничный регион в бинокль.
«Она вроде бы внимательно смотрела, но последующие высказывания об «оккупированной территории» все-таки дают основание предполагать, что окуляры были мутными», — приводит слова Бибилова южноосетинское информагентство «Рес».
Поэтому глава Южной Осетии пригласил немецкого канцлера приехать лично, чтобы «разглядеть свободную и развивающуюся республику».
Ранее News.ru писал, что входе своего двухдневного визита в Грузию, Меркель побывала в селе Одзиси, на границе с Осетией. Здесь была обустроена смотровая площадка с биноклем. За разделительной линией немецкий канцлер увидела грузинское село Ахмаджи и российскую военную базу. Всего она пробыла у границы примерно 20 минут.
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