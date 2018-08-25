В Южной Осетии сообщили о мутных окулярах Меркель

«Она вроде бы внимательно смотрела, но последующие высказывания об «оккупированной территории» все-таки дают основание предполагать, что окуляры были мутными», — приводит слова Бибилова южноосетинское информагентство «Рес».

Поэтому глава Южной Осетии пригласил немецкого канцлера приехать лично, чтобы «разглядеть свободную и развивающуюся республику».