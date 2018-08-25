Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль

Меркель посмотрела в бинокль на российских военных в Южной Осетии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с двухдневным визитом в Грузии, посетила село Одзиси, расположенное на границе с Южной Осетией, где наблюдала за российскими войсками на военной базе на южноосетинской территории.

Для немецкого лидера в грузинском селе была установлена смотровая площадка. Глава правительства ФРГ осматривала российские войска в бинокль, передает ФАН.

Ранее на встрече со студентами государственного университета Грузии в Тбилиси Меркель заявила, что считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

Отреагировав на такую новость, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил Ангелу Меркель посетить республику, а не подглядывать за жизнью осетинцев. «Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады», — сказал Бибилов.

Он также выразил уверенность в том, что немецкий лидер через бинокль смогла увидеть развитие Южной Осетии и то, куда сконцентрировано внимание пограничного контроля на границе республики.

«Думаю, она увидела, какие прекрасные здания есть у пограничного управления ФСБ РФ и в каких прекрасных условиях они выполняют свои служебные обязанности», — сказал Бибилов.

Также президент предположил, что Меркель будет передавать свой опыт «тем, кто в нем нуждаются, а конкретно, наверное, Республике Грузия».

Как уточнялось в сообщении ведомства, в Грузии считают Россию виновной в нарушении таких статей Европейской конвенции по правам человека, как вторая (право на жизнь), третья (запрет пыток), пятая (право на свободу и безопасность), восьмая (право личной и семейной защищенности) и 13-я (право на эффективное средство правовой защиты).

Кроме того, российскую сторону обвинили в том, что она скрывает виновных в гибели сотрудника силовых структур Грузии Арчила Татунашвили , произошедшей в Южной Осетии, а также подтасовала результаты медицинской экспертизы, связанной с этим делом.

В начале нынешнего месяца Вашингтон призвал власти России отвести войска с территории Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до событий 2008 года, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Она также подчеркнула, что руководство США поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках «международно признанных границ».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.

Позднее глава внешнеполитического ведомства Абхазии Сергей Шамба рассказал, что грузинская сторона угрожала нападением на Южную Осетию за два месяца до вооруженного конфликта в августе 2008 года.

По его словам, в июне 2008 года по ходу встречи представителей двух стран в Стокгольме грузинская сторона заявляла о намерении «навести порядок в Южной Осетии», а также выражала уверенность в превосходстве вооружения грузинской армии, «которое им дали американцы», над российским.

Шамба отметил, что Грузия была хорошо готова к войне, а ее армия в некоторых аспектах превосходила российскую. «Например, коммуникационные вещи, радиосвязь современная. Рассчитывали они на то, что это уже не та армия, которая была в 1992 году», — сказал дипломат.

Бывший глава абхазского МИДа также выразил уверенность в том, что Грузия рассчитывала на военную помощь НАТО и США, когда начинала военную операцию в Южной Осетии. В свою очередь американская сторона, по мнению Шамбы, надеялась вмешаться в конфликт после того, как Грузия разовьет наступление.

Стоит отметить, что в Южной Осетии расположена 4-я гвардейская военная база Сухопутных войск Вооруженных сил России. Это стратегически важный для Москвы объект российского военного и геополитического присутствия на Кавказе, созданный для помощи в укреплении и защите государственной независимости частично признанной Республики Южная Осетия и российских интересов в Закавказье. База расположена в городе Цхинвал и поселке Джава.