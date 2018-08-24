Рар: Расширение НАТО приведёт к холодной войне

Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Курс евро превысил 79 рублей

Александр Рар: В среду курс евро на торгах на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей.

Ну, к сожалению, нужно констатировать факт, что рубль падает в трепетном ожидании ожесточённых санкций, которые американский Конгресс хочет вводить против России . В Европейском союзе только пожимают плечами, не понимают, что на самом деле происходит. Это торговая война. По-видимому, американцы хотят действительно сильно навредить российской экономике и таким образом на многие годы ослабить своего глобального конкурента. Действительно, нужно принимать самые серьёзнейшие контрмеры и понимать, что дело серьёзное. Это объявление определённой частью американского истеблишмента открытой торговой, экономической войны, где будут использоваться все финансовые рычаги, чтобы подавить конкурента и геополитического соперника.

Александр Рар: Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в трёхдневное турне по Закавказью. Она уже посетила Грузию , сейчас прибыла в Армению , далее отправится в Азербайджан

Меркель — первый канцлер, который навещает Азербайджан и Армению после независимости этих двух бывших советских республик. На повестке дня, как и стоило ожидать, у Меркель, которая всегда ориентируется на политику ценностей, это права человека. Она ездит в эти три республики, чтобы посмотреть, насколько они приблизились к ценностям и нормам Европейского союза. Насчёт вступления Грузии в НАТО , мне кажется, что Меркель не может дать здесь никакого зелёного света. Мне кажется, что Меркель и многие европейские политики понимают, что дальнейшее расширение НАТО — это новая холодная война с Россией.

Топ-3: Новосибирский вуз задрапировал античные статуи к визиту РПЦ

Александр Рар: В Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна прикрыли тканью скульптуры античных персонажей в фойе. Руководство вуза решило сделать это в преддверие посещения заведения делегацией Русской православной церкви.

Мне это кажется скорее комичным, из области анекдота. Пусть на творения рук мастеров древнего времени смотрят все и восторгаются!

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