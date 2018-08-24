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Путину вручили орден Уацамонга
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Путину вручили орден Уацамонга 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина высшей государственной награды закавказской республики — орденом Уацамонга, сообщили в пресс-службе Бибилова.
Бибилов вручил Путину госнаграду во время встречи в пятницу, в преддверии 10-летней годовщины признания республики Россией, передает ТАСС.
В пресс-службе президента Южной Осетии сообщили, что Путин награжден за «исключительную личную роль в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия».
Такого же ордена с формулировкой за «признание выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия» и «личный вклад в утверждение независимости Республики Южная Осетия» удостоен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Высшая государственная награда Южной Осетии — орден Уацамонга — учрежден в 2007 году. Президент вручает его за проявленный героизм и совершение подвигов в ходе военных действий, а также за вклад в ликвидацию их последствий.
Уацамонга — название мифологического артефакта, упоминаемого в нартском эпосе. По преданиям, артефакт имел вид пиршественной чаши, наделенной рядом магических свойств. В частности, напитки внутри чаши были неиссякаемы.
Анатолий Бибилов избран президентом Южной Осетии в апреле прошлого года.
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