Путину вручили орден Уацамонга

Бибилов вручил Путину госнаграду во время встречи в пятницу, в преддверии 10-летней годовщины признания республики Россией , передает ТАСС

В пресс-службе президента Южной Осетии сообщили, что Путин награжден за «исключительную личную роль в отражении вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия».

Такого же ордена с формулировкой за «признание выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия» и «личный вклад в утверждение независимости Республики Южная Осетия» удостоен премьер-министр Дмитрий Медведев

Высшая государственная награда Южной Осетии — орден Уацамонга — учрежден в 2007 году. Президент вручает его за проявленный героизм и совершение подвигов в ходе военных действий, а также за вклад в ликвидацию их последствий.

Уацамонга — название мифологического артефакта, упоминаемого в нартском эпосе. По преданиям, артефакт имел вид пиршественной чаши, наделенной рядом магических свойств. В частности, напитки внутри чаши были неиссякаемы.

Анатолий Бибилов избран президентом Южной Осетии в апреле прошлого года.