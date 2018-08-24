Алиев принял верительные грамоты нового посла Вьетнама Нго Дук Манха

Глава государства отметил успешное сотрудничество стран в политической и экономической сфере, а также в рамках международных структур, передает «МИР 24». Алиев напомнил, что еще в советский период большое количество студентов из Вьетнама получали образование в Азербайджане . Президент встречался с ними во время своего визита в Ханой

Посол, в свою очередь, передал азербайджанскому лидеру приветствия президента Вьетнама Чан Дай Куанга и отметил, что сам в свое время получил образование в Азербайджане. Дипломат подчеркнул, что встреча Алиева с выпускниками во время его визита во Вьетнам произвела на них глубокое впечатление.

Нго Дук Манх заявил, что чувствует гордость от назначения его чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики в Азербайджане и пообещал приложить все усилия для развития отношений между странами.

Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Вьетнама и попросил передать Чан Дай Куангу взаимные приветствия.

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