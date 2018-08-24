Полиция не разрешила участникам антироссийской акции в Батуми перекрыть улицу

Тбилиси. Представители молодежного движения « Россия — оккупант» в пятницу провели акцию в Батуми , ненадолго перекрыв центральную улицу Руставели в столице Аджарии колючей проволокой, но полиция вскоре освободила движение, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

В интервью телекомпании «Рустави-2» участники акции говорили, что хотели напомнить жителям Батуми и гостям курорта, что «Россия оккупировала 20% территории Грузии ».

По словам представительницы данного движения Мариам Гегучадзе, на улицах Батуми было расклеено 2 тыс. плакатов с антироссийскими лозунгами, однако спустя несколько часов все они были сняты стражами порядка.

В Грузии и в том числе в Батуми сейчас очень много иностранных туристов, в том числе из России.

Это движение регулярно проводит подобные акции. В частности, два месяца назад десять его представителей были задержаны полицией в центре Тбилиси. Они предстали перед судом за причинение вреда имиджу города, это административное правонарушение влечет за собой выплату штрафа в размере до 500 лари (около 200 долларов).