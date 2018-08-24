Ещё
Полиция не разрешила участникам антироссийской акции в Батуми перекрыть улицу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция не разрешила участникам антироссийской акции в Батуми перекрыть улицу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Представители молодежного движения «Россия — оккупант» в пятницу провели акцию в Батуми, ненадолго перекрыв центральную улицу Руставели в столице Аджарии колючей проволокой, но полиция вскоре освободила движение, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Рустави-2» участники акции говорили, что хотели напомнить жителям Батуми и гостям курорта, что «Россия оккупировала 20% территории Грузии».
По словам представительницы данного движения Мариам Гегучадзе, на улицах Батуми было расклеено 2 тыс. плакатов с антироссийскими лозунгами, однако спустя несколько часов все они были сняты стражами порядка.
В Грузии и в том числе в Батуми сейчас очень много иностранных туристов, в том числе из России.
Это движение регулярно проводит подобные акции. В частности, два месяца назад десять его представителей были задержаны полицией в центре Тбилиси. Они предстали перед судом за причинение вреда имиджу города, это административное правонарушение влечет за собой выплату штрафа в размере до 500 лари (около 200 долларов).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Меркель подарили в Грузии пропавшую из музея Дрездена картину Грузия подала новый иск против России в ЕСПЧ Путину вручили орден Уацамонга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву198
Порошенко опозорился на параде287
США раскрыли новый удар по России264
История сестер Хачатурян повторилась15
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире19
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение