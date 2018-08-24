Ещё
Крупнейший ямальский ТЦ хочет купить турецкий бизнесмен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупнейший ямальский ТЦ хочет купить турецкий бизнесмен 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По слухам, торговый центр «Солнечный», расположенный в Новом Уренгое, хочет купить некий владелец отелей в Турции, Азербайджане и Грузии. Бизнесмен, управляющий сетью якобы интересуется площадкой аукциона и готов выкупить площадку. В слухах даже фигурирует зарегистрированный в Бахрейне бренд Ramada palace. Напомним, ТЦ выставили на торги после банкротства «Анкор девелопмент», компании владельца центра Сергея Плешкова. Крупнейший торговый центр Ямала открыли в 2014 году. В конце апреля администрация центра уже объявляла о его скором закрытии, но тогда он продолжил работу.
Комментариев нет  Корреспонденту «ФедералПресс» не удалось дозвониться до администрации «Солнечного» — их телефоны не отвечали.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Грузия в третий раз обвинила Россию в нарушении человеческих прав Госдеп определился с датой вступления в силу новых санкций против России Солдат упал в обморок во время выступления Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву198
Порошенко опозорился на параде287
США раскрыли новый удар по России264
История сестер Хачатурян повторилась15
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире19
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение