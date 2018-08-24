Крупнейший ямальский ТЦ хочет купить турецкий бизнесмен 

По слухам, торговый центр «Солнечный», расположенный в Новом Уренгое, хочет купить некий владелец отелей в Турции, Азербайджане и Грузии. Бизнесмен, управляющий сетью якобы интересуется площадкой аукциона и готов выкупить площадку. В слухах даже фигурирует зарегистрированный в Бахрейне бренд Ramada palace. Напомним, ТЦ выставили на торги после банкротства «Анкор девелопмент», компании владельца центра Сергея Плешкова. Крупнейший торговый центр Ямала открыли в 2014 году. В конце апреля администрация центра уже объявляла о его скором закрытии, но тогда он продолжил работу.
Комментариев нет Корреспонденту «ФедералПресс» не удалось дозвониться до администрации «Солнечного» — их телефоны не отвечали.