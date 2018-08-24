Меркель в Тбилиси получила в подарок картину XVII века и спела немецкую народную песню

Об этом говорится на странице Меркель в Instagram.

Отмечается, что картина, которая в 1945 году исчезла из Дрезденского музея и которая «отправилась в СССР», была передана во время торжественного ужина в Тбилиси

При этом, как картина попала в Грузию не сообщается.

Как передаёт Общественное телевидение Грузии, во время торжества грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил для канцлера старинную немецкую народную песню Wir lieben die Sturme («Мы любим штормы»).

Сама Меркель присоединилась к исполнению, спев вместе ансамблем.

23 августа Меркель прибыла в Грузию.