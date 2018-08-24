Хаджимба: Абхазия продолжает формировать с Россией единый контур безопасности 

СУХУМ, 24 августа. /ТАСС/. Абхазия продолжает формирование единого контура безопасности с Россией и формирует небольшую по численности, но мобильную армию, сказал в интервью ТАСС президент Абхазии Рауль Хаджимба.
"Единый контур безопасности Абхазии с Россией формируется, и это — гарантия нашей безопасности, — сказал он, отметив, что также продолжается работа в рамках соглашения об объединенной группировке войск. — Проводятся соответствующие мероприятия, буквально на днях завершились очередные совместные российско-абхазские военные учения, важные для боеготовности и укрепления обороноспособности страны. Решаются вопросы материально-технического обеспечения абхазской армии, оснащения ее новым вооружением".
По его словам, речь также идет о формировании и модернизации инфраструктуры воинских частей и военных городков.
По мнению президента, абхазская армия должна быть «небольшой по численности, достаточно оперативной, мобильной», с привлечением и обучением абхазских резервных подразделений, которые в любую минуту готовы встать на защиту родины. «И эта работа не прекращалась ни на один час», — подчеркнул он.
Комментируя события, происходящие в Грузии, где проводятся учения НАТО, Хаджимба отметил, что «любое государство, даже сильное, будет озабочено тем, что на его границах проводят такого рода учения». «Мы пережили войну и не хотим, чтобы это повторилось. Не хотелось бы, чтобы наш народ, да и грузинский народ опять прошли эти сложные процессы, но если нам не оставят шансов, то у нас есть право на самозащиту», — сказал президент.
По словам Хаджимбы, до сих пор с Грузией не подписан договор о неприменении силы, поскольку грузинская сторона отказывается.
Диалог с Грузией
"В настоящее время диалог с Грузией ведется только в рамках женевских дискуссий, на которых рассматриваются вопросы недопущения военного противостояния и гуманитарная тематика. Документ о неприменении силы — главная составляющая женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которая позволила бы обеим сторонам спокойно строить свои государства, но пока, к сожалению, в Грузии такого понимания нет", — сказал Хаджимба.
"Грузинская сторона до сих пор не может осознать, что нам жить рядом друг с другом, понимая, что Абхазия — это уже другое государство и у нее есть друзья, как и у самой Грузии", — отметил абхазский президент.
По мнению Хаджимбы, на женевской площадке не снимается вся проблема грузино-абхазских взаимоотношений, но она единственная, где Абхазия выражает свою позицию. «Мы пробиваемся на различные уровни международных структур, но, к сожалению, общая тенденция, складывающаяся в отношении Абхазии, не всегда позволяет это делать. Наша позиция до сих пор не услышана той же ООН, при всем том, что она нам содействовала в процессе урегулирования», — сказал президент.
О признании Абхазии
РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Это произошло вскоре после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, совершенного в ночь на 8 августа. Тогда Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военных.