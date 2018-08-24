Хаджимба: Абхазия продолжает формировать с Россией единый контур безопасности

"Единый контур безопасности Абхазии с Россией формируется, и это — гарантия нашей безопасности, — сказал он, отметив, что также продолжается работа в рамках соглашения об объединенной группировке войск. — Проводятся соответствующие мероприятия, буквально на днях завершились очередные совместные российско-абхазские военные учения, важные для боеготовности и укрепления обороноспособности страны. Решаются вопросы материально-технического обеспечения абхазской армии, оснащения ее новым вооружением".

По его словам, речь также идет о формировании и модернизации инфраструктуры воинских частей и военных городков.

По мнению президента, абхазская армия должна быть «небольшой по численности, достаточно оперативной, мобильной», с привлечением и обучением абхазских резервных подразделений, которые в любую минуту готовы встать на защиту родины. «И эта работа не прекращалась ни на один час», — подчеркнул он.

Комментируя события, происходящие в Грузии , где проводятся учения НАТО , Хаджимба отметил, что «любое государство, даже сильное, будет озабочено тем, что на его границах проводят такого рода учения». «Мы пережили войну и не хотим, чтобы это повторилось. Не хотелось бы, чтобы наш народ, да и грузинский народ опять прошли эти сложные процессы, но если нам не оставят шансов, то у нас есть право на самозащиту», — сказал президент.

По словам Хаджимбы, до сих пор с Грузией не подписан договор о неприменении силы, поскольку грузинская сторона отказывается.

Диалог с Грузией

"В настоящее время диалог с Грузией ведется только в рамках женевских дискуссий, на которых рассматриваются вопросы недопущения военного противостояния и гуманитарная тематика. Документ о неприменении силы — главная составляющая женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, которая позволила бы обеим сторонам спокойно строить свои государства, но пока, к сожалению, в Грузии такого понимания нет", — сказал Хаджимба.

"Грузинская сторона до сих пор не может осознать, что нам жить рядом друг с другом, понимая, что Абхазия — это уже другое государство и у нее есть друзья, как и у самой Грузии", — отметил абхазский президент.

По мнению Хаджимбы, на женевской площадке не снимается вся проблема грузино-абхазских взаимоотношений, но она единственная, где Абхазия выражает свою позицию. «Мы пробиваемся на различные уровни международных структур, но, к сожалению, общая тенденция, складывающаяся в отношении Абхазии, не всегда позволяет это делать. Наша позиция до сих пор не услышана той же ООН , при всем том, что она нам содействовала в процессе урегулирования», — сказал президент.

О признании Абхазии