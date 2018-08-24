Ангельский голос и шипы дипломатии. Грузия привела Меркель в восторг

Канцлер Германии Ангела Меркель еще долго будет вспоминать кавказское гостеприимство. Во время официального визита в Тбилиси фрау успела посмотреть город, провести переговоры с руководством страны и поднять бокал вина за грузино-немецкую дружбу. А еще она удивила всех и спела в ресторане, рассказал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Ангела Меркель открылась грузинской аудитории не только как политик. Фрау спела а капелла вместе с ансамблем «Швидкаца». Легкими танцевальными движениями подчеркивала свою вовлеченность в торжество. В ресторане все было для нее: и песни, и грузинские танцы.

Не пиво с колбасками, а местное вино. Тост за Грузию высокая гостья поднимала белым полусухим и даже шутила.

«Когда я прибыла в Тбилиси, меня остановили ваши пограничники. И спросили о том, на сколько дней я планирую тут остановиться. Я ответила, что сутки буду в Тбилиси. Они ответили, что так нельзя. Что я не успею посетить Мцхету, съездить в горы, насладиться морем. И я им пообещала, что в следующий раз непременно приеду на несколько дней и учту все их советы. Я хочу выпить за грузино-немецкую дружбу», — сказала канцлер Германии.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе старался быть галантным, хотя было видно — нервничает. Хочет доказать, что грузинское гостеприимство — это мировой бренд.

«Для нас сегодняшний вечер очень эмоционален. Мы рады принимать наших друзей. Да здравствует грузино-германская дружба», — отметил премьер.

Меркель стала женщиной раздора между первыми лицами Грузии, но выбрала молодого премьера. Именно на встречу с Бахтадзе она направилась прямо из тбилисского аэропорта. Президент остался на десерт. Но первым грузинским мужчиной оказался министр иностранных дел. Именно он преподнес фрау букет роз. Правда, не алых, ведь он не Пиросмани, а она — не актриса Маргарита из кафе «Шантан». В ответ Грузия получила шипы — говорить о НАТО Евросоюзе пока рано.

«Вам пока необходимо проводить реформы. Поговорим о дальнейшей интеграции лет через пять. Сейчас на очереди балканские страны, далее вы и Украина . Нужно много трудиться, чтобы дойти до европейского уровня», — выразила свою позицию Меркель.

На встрече со студентами поговорили о европейских ценностях, современных технологиях и образовании. Канцлер пригласила студентов в Европу. Посмотреть и поучиться, чтобы потом применить знания на родине.

Так же в Тбилиси на встрече со студентами Ангела Меркель заявила, что Германия не может отказаться от российского газа. Потому что он обходится дешевле, чем топливо из других стран. И добавила: немецкая сторона намерена убедиться, что Россия продолжит осуществлять поставки газа через территорию Украины даже после того, как «Северный поток -2» будет построен.

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