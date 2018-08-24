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Ангела Меркель в Грузии запела а капелла
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Ангела Меркель в Грузии запела а капелла 

Мир24 4 часа назад
Канцлера Германии Ангелу Меркель так потрясло грузинское гостеприимство, что она запела а капелла с ансамблем «Швидкаца», сообщает «МИР 24». Выступила канцлер на торжественном приеме в первый день своего визита в Грузию.
До приема гостью покатали на трамвайчике тбилисского фуникулера и показали столицу с высоты птичьего полета.
Оценила Меркель и местное вино.
«Когда я приехала в Тбилиси, меня остановили ваши пограничники и спросили: надолго вы к нам? Я ответила, что на сутки. А они говорят: так нельзя, вы не успеете посетить Мцхету, съездить в горы, насладиться морем. И я им пообещала, что в следующий раз непременно приеду на несколько дней и учту все их советы. Я хочу выпить за грузино-немецкую дружбу», — сказала она.
В пятницу глава немецкого правительства продолжит свое закавказское турне и отправится в Армению. После этого самолет Меркель возьмет курс на столицу Азербайджана.
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