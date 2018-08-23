На черноморском побережье Грузии спасли двух граждан России 

ТАСС: последние новости

Минюст Грузии заявил, что подал иск против РФ в ЕСПЧ

Президент Абхазии: отставка вице-президента не скажется на работе руководства страны

Двое россиян находятся на танкере, который мог быть захвачен пиратами у берегов Африки