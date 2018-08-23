На черноморском побережье Грузии спасли двух граждан России 

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели в четверг спасли на черноморском побережье страны пятерых иностранных граждан, в их числе двух женщин — гражданок России. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"В курортном поселке Уреки 23 августа были спасены двое граждан России — женщины в возрасте 53 и 42 лет, они заплыли в море и не могли выбраться на берег, спасатели сумели их вывезти в безопасное место", — отмечает служба. На этом же курорте сотрудники правоохранительных органов спасли троих граждан Армении — мужчину, его супругу и их 15-летнюю дочь.
Уреки (Озургетский муниципалитет) считается одним из лучших курортов черноморского побережья Грузии. Он отличается песочными пляжами с лечебными свойствами. Ежегодно здесь отдыхают несколько десятков тысяч жителей Грузии и несколько тысяч иностранных граждан, в том числе и из РФ.