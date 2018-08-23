Ещё
На черноморском побережье Грузии спасли двух граждан России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На черноморском побережье Грузии спасли двух граждан России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Грузинские спасатели в четверг спасли на черноморском побережье страны пятерых иностранных граждан, в их числе двух женщин — гражданок России. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
"В курортном поселке Уреки 23 августа были спасены двое граждан России — женщины в возрасте 53 и 42 лет, они заплыли в море и не могли выбраться на берег, спасатели сумели их вывезти в безопасное место", — отмечает служба. На этом же курорте сотрудники правоохранительных органов спасли троих граждан Армении — мужчину, его супругу и их 15-летнюю дочь.
Уреки (Озургетский муниципалитет) считается одним из лучших курортов черноморского побережья Грузии. Он отличается песочными пляжами с лечебными свойствами. Ежегодно здесь отдыхают несколько десятков тысяч жителей Грузии и несколько тысяч иностранных граждан, в том числе и из РФ.
ТАСС: последние новости
Минюст Грузии заявил, что подал иск против РФ в ЕСПЧ Президент Абхазии: отставка вице-президента не скажется на работе руководства страны Двое россиян находятся на танкере, который мог быть захвачен пиратами у берегов Африки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семейную пару нашли повешенной над колодцем67
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева262
Прилепин раскрыл подробности своего задержания49
В центре Москвы началась стрельба95
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова54
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение