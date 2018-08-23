«Спасти Ираклия». Мальчика из Дзержинска ждет вторая операция в Грузии

К операции, сделанной 10-летнему Ираклию Лекиашвили вчера, тщательно готовились. Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась за помощью к главному кардиохирургу Минздрава России Лео Бокерия. Он изучил все медицинские документы, в том числе из грузинской клиники, где находился мальчик. В понедельник, 20 августа, кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева и грузинские врачи провели сеанс телемедицины.

Во вторник, 21 августа, Ираклия перевели в кардиологический центр в Тбилиси . По результатам осмотра грузинскими кардиологами и сеанса телемедицины было принято решение об экстренной операции.

Операцию сделали вчера, 22 августа. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, медики отмечают положительную динамику. Если его самочувствие не ухудшится, мальчику сделают еще одну операцию 24 августа, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

О возвращении домой пока речи не идет. Врачи с обеих сторон вернутся к этому вопросу, если состояние Ираклия улучшится и прогнозы медиков будут положительными.

Семья Миклютиных-Лекиашвили отправилась в Грузию к родственникам больше двух месяцев назад. Здесь у Ираклия начались сильные боли в животе. Тбилисские врачи определили непроходимость кишечника и сделали операцию. Но она дала осложнение на сердце — у мальчика врожденный порок.

Родители ребенка пытались организовать транспортировку в Россию на специальном самолете, но перелет так и не состоялся. Ираклию сделали экстренную операцию.

Ситуация осложнилась еще тем, что лечение и пребывание в палате интенсивной терапии для граждан России — платное. И счет перевалил уже за полмиллиона рублей. Друзья и знакомые организовали сбор денег. На вчерашний день собрали 246 тысяч рублей.