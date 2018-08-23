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Презентация книги о Евгении Примакове состоялась в столице Грузии
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Презентация книги о Евгении Примакове состоялась в столице Грузии
Sputnik Грузия
28 минут назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре
Sputnik
Грузия
состоялась презентация книги «Хозяин своего слова», которая посвящена
Евгению Примакову
.
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