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Презентация книги о Евгении Примакове состоялась в столице Грузии
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Презентация книги о Евгении Примакове состоялась в столице Грузии 

Sputnik Грузия 28 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялась презентация книги «Хозяин своего слова», которая посвящена Евгению Примакову.
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