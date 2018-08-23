Ещё
Пресс-конференция автора книги, посвященной Евгению Примакову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-конференция автора книги, посвященной Евгению Примакову 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Пресс-конференция автора книги «Хозяин своего слова», посвященной Евгению Примакову, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси
Новое издание «Хозяин своего слова. Коллизии жизни Евгения Примакова» из знаменитой серии Союза «Русский клуб» и «Русские в Грузии» рассказывает о жизни одной из самых ярких фигур новейшей истории мировой политики и дипломатии — Евгении Примакове.
Автор книги — поэт, переводчик, литературовед, член Союза писателей Грузии Владимир Саришвили.
В серии «Русские в Грузии» также вышли книги, посвященные Льву Толстому, Владимиру Маяковскому, Борису Пастернаку, Осипу Мандельштаму, Николаю Гумилеву, Владимиру Немировичу-Данченко, Георгию Товстоногову.
Sputnik Грузия: последние новости
Возвращению Аджарии исполняется 140 лет: пресс-конференция Каким был Евгений Примаков: воспоминания жителей Тбилиси В Батуми возродили клуб по гребле на байдарках и каноэ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева133
Ад в Крыму, покаяние Порошенко и другие события дня5
Смерть перечеркнула планы Степаненко13
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова50
Медведева потеряли536
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение