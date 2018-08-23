Пресс-конференция автора книги, посвященной Евгению Примакову 

Пресс-конференция автора книги «Хозяин своего слова», посвященной Евгению Примакову, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси
Новое издание «Хозяин своего слова. Коллизии жизни Евгения Примакова» из знаменитой серии Союза «Русский клуб» и «Русские в Грузии» рассказывает о жизни одной из самых ярких фигур новейшей истории мировой политики и дипломатии — Евгении Примакове.
Автор книги — поэт, переводчик, литературовед, член Союза писателей Грузии Владимир Саришвили.
В серии «Русские в Грузии» также вышли книги, посвященные Льву Толстому, Владимиру Маяковскому, Борису Пастернаку, Осипу Мандельштаму, Николаю Гумилеву, Владимиру Немировичу-Данченко, Георгию Товстоногову.