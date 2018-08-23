Пресс-конференция автора книги, посвященной Евгению Примакову

Новое издание «Хозяин своего слова. Коллизии жизни Евгения Примакова» из знаменитой серии Союза «Русский клуб» и «Русские в Грузии» рассказывает о жизни одной из самых ярких фигур новейшей истории мировой политики и дипломатии — Евгении Примакове.

Автор книги — поэт, переводчик, литературовед, член Союза писателей Грузии Владимир Саришвили.