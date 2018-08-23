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Больного российского ребенка транспортируют из Грузии при улучшении самочувствия
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Больного российского ребенка транспортируют из Грузии при улучшении самочувствия 

ТАСС 33 минуты назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Нижегородский школьник с пороком сердца, попавший в больницу в Грузии, находится в критическом состоянии, в случае улучшения самочувствия будут предприняты попытки транспортировать его на родину. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Маргарита Ушакова.
Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик Ираклий Лекиашвили из Нижнего Новгорода, страдающий пороком сердца, попал в больницу в Грузии, где отдыхал вместе с родителями. Взрослые сообщили, что не могут перевезти ребенка в Россию. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее сообщила, что вопрос о его транспортировке в Россию будет прояснен по результатам сеанса телемедицины российских и грузинских кардиологов.
"Сейчас Ираклий находится в критическом состоянии, транспортировать в Россию его невозможно. Медпомощь ему оказывают грузинские медики. Как только его состояние стабилизируется, будет предпринята попытка вернуть его домой", — сказала Ушакова.
Как уточнила омбудсмен, родители Ираклия спешат перевезти его на родину, так как на ребенка не была оформлена страховка, за лечение родителям приходят значительные счета. Сейчас силами волонтеров собираются средства на оплату дорогостоящего лечения.
Нижегородский омбудсмен продолжает держать вопрос на контроле, находится на связи с родителями Ираклия.
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