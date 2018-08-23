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Бибилов хочет обсудить с Путиным развитие двустороннего сотрудничества
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Бибилов хочет обсудить с Путиным развитие двустороннего сотрудничества 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит Россию 23-25 августа, намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.
"Визит Анатолия Бибилова в Российскую Федерацию состоится 23-25 августа. Президент Южной Осетии встретится с президентом России Владимиром Путиным", — сказала Гассиева.
По ее словам, на встрече будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества между государствами. «Лидеры двух стран в преддверии годовщины признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года) подведут итоги десятилетнего периода и обозначат дальнейшие пути развития интеграционных процессов», — отметила Гассиева.
В администрации югоосетинского президента уточнили, что переговоры пройдут в пятницу.
В поездке Бибилова сопровождают глава правительства Эрик Пухаев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и министр финансов Аза Хабалова.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
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