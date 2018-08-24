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Путин подтвердил поддержку Южной Осетии
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Путин подтвердил поддержку Южной Осетии 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В воскресенье исполняется 10 лет со дня признания Россией независимости Южной Осетии. «Мы все знаем и хорошо помним, с чем это было связано и как происходили эти тяжелые события десятилетней давности, но, тем не менее, несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика развивается, мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить и безопасности Республики Южная Осетия, поддержать экономически», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул рост товарооборота, сказал про инвестпроекты в рамках поддержки Южной Осетии. Среди результатов — строительство детской больницы, хирургического комплекса, развитие дорожной сети, взаимодействие в жилищной сфере.
"В общем, работа идет, наверняка, проблем еще больше, чем того, что удалось сделать, удалось решить, но тем не менее, отношения развиваются и республика укрепляется, укрепляет свое положение", — заключил Путин и пожелал руководству и народу Южной Осетии благополучия и процветания.
Бибилов поздравил Путина и граждан России с Днем государственного флага. «Именно после принуждения (Грузии — прим. „РГ“) к миру и после признания республики Южной Осетии народ Южной Осетии начал жить по-другому. В формате стабильности, мира и процветания», — сказал он. «Сегодня дети Южной Осетии не вздрагивают от взрыва снарядов, сегодня идет развитие республики», — добавил Бибилов.
"Конечно же, мы знаем, какую огромную роль вы лично принимаете в этом, какая политическая воля была вами проявлена во всех фактических событиях, происходящих в республике Южная Осетия. За это вам огромное спасибо", — поблагодарил Путина южноосетинский лидер.
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