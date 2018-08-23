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Группа людей, захвативших в 2016 году здание ППС в Ереване, создает партию
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Группа людей, захвативших в 2016 году здание ППС в Ереване, создает партию 

РИА Новости 25 минут назад
ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. Вооруженная группа «Сасна црер» (Сасунские храбрецы), захватившая в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване, создаст одноименную партию и примет участие в досрочных парламентских выборах, заявил в четверг лидер группы Варужан Аветисян.
"Сасна Црер" — средневековый армянский эпос о борьбе богатырей из Сасуна (регион в исторической Армении, сейчас расположен в Турции) против арабских захватчиков. В русском переводе известен как «Давид Сасунский», в Армении его обычно переводят как «Неистовые сасунцы» или «Сасунские храбрецы».
Мера пресечения Аветисяну, проходящему по делу о захвате ППС, была изменена 17 августа, он был освобожден под личное поручительство его адвоката Тиграна Егоряна.
"На базе организации «Учредительный парламент» и военно-политической группировки «Сасна црер» будет создана партия «Сасна црер», — сказал Аветисян на созванной пресс-конференции.
По его словам, в ближайшие дни будет создана инициативная группа, которая займется разработкой программы партии и ее регистрацией.
Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.
Захватившие здание полка ППС в Ереване выходили сдаваться по одному
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