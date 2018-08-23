Вице-президент корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» встретится с премьер-министром Грузии

По словам ректора Государственного университета Илиауни Гиги Зедания, после завершения строительства в 2018 году планируется оснащение совместного корпуса университета Илиауни и госуниверситета Сан-Диего соответствующим оборудованием.

В рамках визита С. Хугер также посетит Тбилисский государственный университет /ТГУ/ им. И. Джавахишвили. По информации администрации ТГУ, вице-президент корпорации С. Хугер вместе с ректором университета Георгием Шарвашидзе, исполнительным директором «Фонда Вызовы тысячелетия — Грузия» Магдой Маградзе осмотрит оснащенные в результате реализации программы образовательные проекты фонда.

Также сообщается, что в рамках рабочего визита в Грузию вице-президент корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» проведет официальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Батиашвили.

В ходе встречи стороны обсудят проекты, осуществленные в течение четырех лет в рамках проекта «Вызовы тысячелетия» на сумму в 140 млн долларов.

Визит вице-президента корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» С. Хугер в Грузию завершится 24 августа. —0—