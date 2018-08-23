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Вице-президент корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» встретится с премьер-министром Грузии
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Вице-президент корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» встретится с премьер-министром Грузии 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 23 августа /Синьхуа/ — В среду вице-президент корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» Синтия Хугер провела инспекцию нового строительного комплекса Университета Илиауни, продолжив официальный визит в Грузию. Планируется ее официальная встреча с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
По словам ректора Государственного университета Илиауни Гиги Зедания, после завершения строительства в 2018 году планируется оснащение совместного корпуса университета Илиауни и госуниверситета Сан-Диего соответствующим оборудованием.
В рамках визита С. Хугер также посетит Тбилисский государственный университет /ТГУ/ им. И. Джавахишвили. По информации администрации ТГУ, вице-президент корпорации С. Хугер вместе с ректором университета Георгием Шарвашидзе, исполнительным директором «Фонда Вызовы тысячелетия — Грузия» Магдой Маградзе осмотрит оснащенные в результате реализации программы образовательные проекты фонда.
Также сообщается, что в рамках рабочего визита в Грузию вице-президент корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» проведет официальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Батиашвили.
В ходе встречи стороны обсудят проекты, осуществленные в течение четырех лет в рамках проекта «Вызовы тысячелетия» на сумму в 140 млн долларов.
Визит вице-президента корпорации правительства США «Вызовы тысячелетия» С. Хугер в Грузию завершится 24 августа. —0—
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