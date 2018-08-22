Правительство Армении намерено снизить подоходный налог

«Я сейчас не хочу слишком конкретизировать, так как есть несколько сценариев, но чётко говорю, что будет снижение подоходного налога», — заявил Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он добавил, что власти планируют внести серьёзные изменения в налоговое законодательство, а также в законодательство, регулирующее госзакупки и общественное управление.