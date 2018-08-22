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Правительство Армении намерено снизить подоходный налог
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Правительство Армении намерено снизить подоходный налог 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Говорит Москва
«Я сейчас не хочу слишком конкретизировать, так как есть несколько сценариев, но чётко говорю, что будет снижение подоходного налога», — заявил Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он добавил, что власти планируют внести серьёзные изменения в налоговое законодательство, а также в законодательство, регулирующее госзакупки и общественное управление.
«Наша политика будет направлена на преодоление бедности. Этого мы сможем достичь путём сотрудничества правительства и народа», — отметил Пашинян. Средняя ставка подоходного налога в Армении составляет 23%
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