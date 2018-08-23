В Грузии прооперировали российского мальчика

Мальчик из России , который во время отдыха с родителями в Грузии попал в реанимацию, прооперирован местными врачами. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой

"22 августа была проведена экстренная операция. На данный момент ребенок находится в стабильном состоянии, врачи отмечают положительную динамику", — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Там добавили, что при сохранении «подобного состояния» ребенку проведут еще одну операцию. Она намечена на 24 августа.

Напомним, речь идет о мальчике из Нижнего Новгорода. До поездки в Грузию он перенес три операции на сердце. После того, как стало известно о его реанимации, возник вопрос о транспортировке ребенка на родину, но решение вопрос осложнялось необходимостью получения российскими врачами рабочих виз.