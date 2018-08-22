Грузинский политолог: Иск к России не связан с предстоящими выборами

Грузия в очередной раз подала иск к России в ЕСПЧ. В жалобе содержатся обвинения в массовых нарушениях прав человека и насильственном выдавливании этнических грузин из Южной Осетии Абхазии . Помимо этого, грузинские власти упрекают Москву в отказе содействовать в поиске преступников, находящихся на «оккупированных территориях», пишет РБК.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН заявил о регулярном нарушении прав в Грузии.

«Насколько я знаю, начатый в свое время, процесс идет. Это не обусловлено политической конъюнктурой, это обычное движение документа. Я не думаю, что руководство правящей партии рассчитывает какое-то удачное время для подачи документа. Это похоже на простой технический процесс. Но в целом, в районах, где живет преимущественно абхазское население, права не соблюдаются. Помимо того там очень большие сложности в изучении грузинского языка в школах. Когда международные организации публикуют свои отчеты по Грузии, из-за того, что никто в мире не признает Абхазию и Северную Осетию независимыми государствами, нарушения, которые на той территории происходят, фигурируют как нарушения, происходящие на территории Грузии. Иногда, конечно, есть сноски, что в настоящее время Грузия не контролирует всей территории», — добавил он.

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Собеседник НСН вспомнил, что в период военных действий нарушения прав человека происходили регулярно.

«Что касается тех событий 2008 года, есть много фактов, в том числе, как с Северного Кавказа зашли вооруженные группы боевиков. Кроме регулярной российской армии хватало боевиков и осетинского происхождения, и чеченского, и других. Всякое было. Случались расстрелы. Просто заходили в дома и расстреливали. Многие люди, которых я знал, погибли. Я знаю немало случаев, когда находящиеся на месте российские военные освобождали заложников, спасали людей и даже скот. Но в те дни массовые нарушения имели место», — отметил политолог.

Этот иск, поданный Минюстом Грузии к России, стал третьим. Значительная часть международного сообщества продолжает считать частично признанные республики частью Грузии.

Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября 2018 года.