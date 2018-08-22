Возвращению Аджарии исполняется 140 лет: пресс-конференция

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия состоялся брифинг организаторов акции, посвященной 140-летию со дня воссоединения Аджарии с Грузией

25 августа 2018 года исполняется 140 лет со дня завершения русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в результате которой историческая территория юго-западной Грузии присоединилась к Российской империи. Тем самым завершилось более чем 300-летнее Османское правление над Аджарией.