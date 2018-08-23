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В Батуми отметят 140-летие возвращения Аджарии Грузии
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В Батуми отметят 140-летие возвращения Аджарии Грузии 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Брифинг организаторов акции, посвященной 140-летию со дня воссоединения Аджарии с Грузией, состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси
25 августа 2018 года исполняется 140 лет со дня завершения русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в результате которой историческая территория юго-западной Грузии присоединилась к Российской империи. Тем самым завершилось более чем 300-летнее Османское правление над Аджарией.
В Батуми отметят 140-летний юбилей со дня воссоединения Аджарии с Грузией >>>
Подробности о месте и времени проведения акции в Батуми рассказали участники брифинга: председатель организации «Новое социалистическое движение» Темур Пипия и лидер НПО «Молодежный Евразийский союз Грузии» Георгий Иремадзе.
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