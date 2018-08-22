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Бибилов: чиновники должны делать все возможное для народа Южной Осетии
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Бибилов: чиновники должны делать все возможное для народа Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 5 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 22 авг — Sputnik. Работу заседания Правительства предварил визит Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе заседания правительства республики отметил, что чиновники должны делать все возможное для улучшения благосостояния народа.
"Мы должны постараться сделать все возможное и невозможное, чтобы жизнь в республике стала комфортнее, чтобы люди могли планировать свою жизнь, чтобы были уверенны — моей семье здесь хорошо, и мои дети будут востребованы в республике. Все это лежит в области задач, стоящих перед правительством", — приводит слова президента пресс-служба исполнительного органа власти.
Глава государства также поздравил собравшихся с предстоящим юбилеем Дня признания независимости республики Россией и поблагодарил за работу правительство Южной Осетии.
"Спасибо за то, что вы делаете. Во всех наших общих достижениях большая роль отведена вам. И дальше предстоит решать непростые задачи. Наш народ — труженик, и мы должны сделать все, чтобы создать условия для того, чтобы он трудился, работал", — заключил он.
В ходе дальнейшего заседания члены правительства единогласно проголосовали за кандидатуру Валентины Гатикоевой на должность заместителя председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму. Ранее от поста освободили Станислава Дзигоева, который в связи с семейными обстоятельствами перевелся на другую должность. Члены Правительства единодушно проголосовали за предложенную кандидатуру.
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