Бибилов: чиновники должны делать все возможное для народа Южной Осетии

"Мы должны постараться сделать все возможное и невозможное, чтобы жизнь в республике стала комфортнее, чтобы люди могли планировать свою жизнь, чтобы были уверенны — моей семье здесь хорошо, и мои дети будут востребованы в республике. Все это лежит в области задач, стоящих перед правительством", — приводит слова президента пресс-служба исполнительного органа власти.

Глава государства также поздравил собравшихся с предстоящим юбилеем Дня признания независимости республики Россией и поблагодарил за работу правительство Южной Осетии.

"Спасибо за то, что вы делаете. Во всех наших общих достижениях большая роль отведена вам. И дальше предстоит решать непростые задачи. Наш народ — труженик, и мы должны сделать все, чтобы создать условия для того, чтобы он трудился, работал", — заключил он.

В ходе дальнейшего заседания члены правительства единогласно проголосовали за кандидатуру Валентины Гатикоевой на должность заместителя председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму. Ранее от поста освободили Станислава Дзигоева, который в связи с семейными обстоятельствами перевелся на другую должность. Члены Правительства единодушно проголосовали за предложенную кандидатуру.