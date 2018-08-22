Грузин разъярила оценка их страны журналистом из Украины

Об этом свидетельствуют комментарии жителей Грузии на его странице в Facebook.

«Уж лучше торговать с детской коляски сувенирами, чем торговать своим достоинством и репутацией получая банковские переводы! Достоинство и репутация журналиста — объективность! Объективность оценки реформ где бы то ни было, это сравнение того, что было и что есть сейчас. Для наглядности, можно сравнить эти параметры со своими, родными. Параметры оценок для сравнения на ваш выбор: экономика, политика, оборона и т.д. Обшарпанные стены и трущобы при желании, можно найти везде, а вот необшарпанная совесть редкость и никакие реформы ее не поправят», — высказался Автандил Долаберидзе.

Еще один из грузинских пользователей Звади Тотсория рассказал, что Дроздову «нужна помощь психиатра».

Грузин возмутили дорожные впечатления украинского журналиста. В них тот заявил, что за туристическим фасадом Грузии скрываются «убогость, нищенство, катастрофическое состояние жилищного фонда, обшарпанные центры городов, аварийные балконы и трущобы как фильмах о странах третьего мира».

Абхазии. Также Дроздов пожаловался на везде звучащую русскую речь, русский шансон, который якобы очень любят в Грузии, и на то, что грузины, по его словам, не стремятся к включению в свой состав Южной Осетии

Не остался Дроздов и в восторге от реформ в Грузии.

«Реформы — это красивая витринная вещь. Да, регистрация бизнеса за 15 минут. Но какого бизнеса? Все торгуют всем подряд стихийно, по-азиатски, на собственноручно сбитых досках и переделанных детских колясках», — отметил Дроздов.

Он также раскритиковал работу правоохранительных органов в том, что касается регулировки дорожного движения.

В целом, по его словам, Украина по многим показателям живет гораздо лучше Грузии, на которую призывают равняться.

Остап Дроздов — журналист телеканала ZIK, известен своими русофобскими взглядами.